Museumkaart weigert inzage in pasgegevens

De Museumkaart weigert de kaartgegevens van één bepaalde persoon te laten zien aan de Belastingdienst, die wil achterhalen of die kaarthouder in een bepaalde periode in Nederland verbleef en dus belastingplichtig was. Donderdag dient in Amsterdam een kort geding van de Belastingdienst tegen de Museumvereniging, die de kaart uitgeeft, om die gegevens alsnog af te dwingen.

De Museumvereniging zegt uit privacyoverwegingen „grote en principiële bezwaren” te hebben tegen het delen van bezoekgegevens.

Bovendien geeft inzage in die gegevens helemaal geen garantie over de bewegingen van de betrokken persoon, omdat in de onderzochte periode nog geen pasfoto op de kaart stond en die dus kon worden overgedragen.

De vereniging zegt gegevens alleen te willen delen als bijvoorbeeld de nationale veiligheid in het geding is. „Zij zal de privacy van haar kaarthouders desnoods tot de hoogste Europese rechter verdedigen.”