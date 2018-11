„Museumkaart nodig voor bepalen woonplaats”

De gegevens van een museumkaart zijn volgens de Belastingdienst een van de puzzelstukjes die meer duidelijkheid moeten geven over de woonplaats van een persoon naar wie de dienst onderzoek doet. Het gebeurt geregeld dat informatie bij derden wordt opgevraagd over mogelijk belastingontduikers, bepleitte de advocaat van de Staat tijdens een kort geding op de rechtbank in Amsterdam.

Daarbij gaat het vaak om privacygevoelige gegevens, zoals informatie van een lidmaatschap van een sportclub, creditcardbetalingen of geldopnames. De Belastingdienst wil via de civiele rechter de Stichting Museumkaart ertoe dwingen informatie te verstrekken over data en locaties waarop deze kaarthouder musea heeft bezocht. De stichting weigert de informatie te verstrekken omdat ze de privacy van de kaarthouders wil beschermen en de gegevens geen garantie geven dat de betreffende musea daadwerkelijk door deze persoon zijn bezocht.