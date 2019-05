Museumaffiches in jarig Groninger Museum

In verband met het zilveren jubileum van het gebouw toont het Groninger Museum affiches die tussen 1994 en 2019 voor het museum zijn ontworpen. Het zijn ongeveer veertig affiches van Swip Stolk (1944-2019) en Rudo Menge (1975). Beide ontwerpers zijn belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het beeldmerk ‘Groninger Museum’ in de afgelopen kwart eeuw.

Het zijn veelal spraakmakende en kleurrijke affiches. Voorbeelden zijn Swip Stolks The New Groninger Museum (1994), A History of Andres Serrano (1997) en Azzedine Alaïa (1997). Het affiche voor de expositie van Serrano, waar een vrouw in de mond van een man plast, zorgde destijds voor veel ophef. De poster werd uit alle openbare ruimtes verwijderd.

Van Rudo Menge zijn onder andere de affiches voor de tentoonstellingen Erwin Olaf (2003) en Ilja Repin (2001) te zien.

Speciaal bij deze tentoonstelling verkoopt het museum het allereerste Groninger Museumkwartetspel. Het spel bevat 13 ‘kwartetten’ met affiches en heeft thema’s als mode, fotografie, publiekstrekkers en Hollandse Meesters.