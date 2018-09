Museum voor reclamedesign in Den Haag

In Den Haag komt een museum voor de vormgeving van reclame, met name op papier, dus vooral affiches. Het moet over dik een jaar openen aan de Prinsegracht, in het monumentale Huis Dedel. Omdat het rijk uitgevoerde patriciërshuis al sinds de zeventiende eeuw zo heet en zelf ook de moeite van het bekijken waard is, gaat het Design Museum Dedel heten.

Almar Seinen, directeur van het aanstaande museum, bevestigt een bericht hierover van weekblad Den Haag Centraal. Het gebouw heeft zeker zeven ruimten die voor de wisselende tentoonstellingen kunnen worden gebruikt.

De Stichting Design Museum Dedel kan putten uit verschillende collecties, van erfgoedbeheerders, stichtingen en ook van bedrijven en reclamebureaus. Daar gaat het ook financieel op steunen. Seinen zegt dat hij ook ruim wil lenen en uitlenen.

Het pand is aangekocht door de stichting Huis Dedel en wordt gerestaureerd. Het heeft onder meer een zeer fraai trappenhuis met uitbundig stucwerk. Er is al een eeuw vrijwel niks meer aan veranderd.