Museum verwerft portretten burgemeesterspaar

Het Stedelijk Museum Schiedam heeft twee schilderijen uit de achttiende eeuw gekregen. Het gaat om de portretten uit 1781 van Philippus Theodorus van Cloon, oud-burgemeester van Schiedam, en zijn vrouw Anna Catharina Lowe.

De schenking werd bekendgemaakt tijdens de drukbezochte Nacht van de Geschiedenis. Museumdirecteur Deirdre Carasso vindt de twee schilderijen van Pieter Frederik de la Croix een mooie aanvulling van de collectie. „De geschiedenis van de stad krijgt nu letterlijk een gezicht”, aldus Carasso. „Twee Schiedammers zijn weer terug naar huis.”

Philippus Theodorus van Cloon (1732-1787) was vanaf 1769 lid van de vroedschap, de voorloper van de gemeenteraad. In 1782 werd hij burgemeester. Carasso noemt de twee „de Schiedamse Marten en Oopjen”, refererend aan de veelbesproken schilderijen van Rembrandt, die na een restauratie afwisselend te zien zijn in het Louvre in Parijs en in het Rijksmuseum in Amsterdam.

De schilderijen komen uit de collectie van MeesPierson, onderdeel van de ABN AMRO Groep. De portretten van Van Cloon en zijn vrouw worden op een later tijdstip tentoongesteld in het museum.