Museum Valkhof moet dicht zonder extra geld

Museum Het Valkhof in Nijmegen moet sluiten als er niet snel extra geld komt om achterstallig onderhoud aan te pakken. Het museum loopt het risico de status van geregistreerd museum kwijt te raken als met name de klimaatbeheersing en de beveiliging niet worden verbeterd. Als dat gebeurt kan het museum niet meer draaien. Er is direct 2,7 miljoen euro nodig, staat in een brief die de museumdirectie maandag aan de politiek heeft gestuurd.

Het Valkhof hoorde tot 2013 tot de succesvolste musea van Nederland. Daarna ging het snel bergafwaarts door fikse bezuinigingen en door een organisatorische en financiële puinhoop binnenshuis. Nu staat het museum aan de rand van de afgrond. Volgens de directie moet ook de jaarlijkse subsidie voor de exploitatie met tonnen per jaar omhoog om duurzaam aan de toekomst te kunnen werken.