Museum showt nieuwe Van Gogh

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch heeft onlangs een nieuwe Van Gogh in de wacht gesleept, het portret Kop van een vrouw. Van donderdag tot en met zondag is het in het museum te bewonderen, om vervolgens vanaf eind maart deel uit te maken van een vernieuwde Van Gogh-presentatie.

Vincent Van Gogh schilderde veel boeren en landarbeiders in de omgeving van Nuenen. Het nu verworven schilderij is volgens het museum onderdeel van een serie van 47 kopstudies. Kort na de studies schilderde hij De aardappeleters, waarop vergelijkbare figuren staan. De geportretteerde vrouw is door Van Gogh vaker vastgelegd.

Haar portret is gekocht via Christie’s in London. Van Gogh is erg belangrijk voor het museum, vooral omdat hij in Brabant is geboren en getogen. Eind 2016 kocht het museum de aquarel De tuin van de pastorie te Nuenen (1885), in 2017 het schilderij Collse watermolen (1884) en in 2018 het schilderij Stilleven met flessen en schelp (1884). Kop van een vrouw (1885) is dus de vierde aankoop van een Van Gogh in een periode van vier jaar. Het museum had al sinds 1984 Spittende boerin (1885). Het heeft nu vijf werken van Van Gogh in eigendom. Ook heeft het acht langdurige bruiklenen.

Het schilderij Kop van een vrouw is een van de weinige kopstudies die hij voorzag van een lichte, gekleurde achtergrond. Het doek versterkt de collectie aanzienlijk, zegt het museum, want het had nog geen portret.

Halverwege afgelopen maand werd de deal over het schilderij met de verkoper gesloten.