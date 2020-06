Museum Rotterdam vreest sluiting door negatief advies

Museum Rotterdam zegt dat een sluiting onvermijdelijk lijkt, nu het museum een negatief advies over de subsidieaanvraag heeft gehad van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC).

Volgens de RRKC is er een te grote omslag nodig voor een volwaardig bestaan van het stadsmuseum. „Op de huidige weg kan Museum Rotterdam niet verder. De Raad adviseert het museum te sluiten”, zo staat er te lezen in het advies.

Een grote schok voor ons allemaal, noemt Paul van de Laar, directeur Museum Rotterdam het advies. „We waren ons ervan bewust dat het museum een impuls nodig heeft. Om die reden hadden we ook een ambitieus beleidsplan neergelegd bij de RRKC.”

„De RRKC verwijt ons dat we geen visie hebben, maar in die stelling herkent het museum zich totaal niet. Museum Rotterdam beschikt wel degelijk over een heldere en uitgebreide visie op het stadsmuseum van de toekomst en betreurt het dat de raad daar blijkbaar geen, dan wel onvoldoende, kennis van heeft genomen.”

Het museum zegt de consequenties van het negatieve advies nog niet te overzien en kijkt in de komende weken wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. De gemeente neemt woensdagmiddag het cultuurplanadvies 2021-2024 van de RRKC in ontvangst. Na de zomer neemt het college een besluit hierover.