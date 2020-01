Museum Rooterdam ontdooit ijsvogel

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft de ijsvogel ontdooid die sinds augustus 2018 bij -20 graden werd getoond in het originele ijs waarin hij in Oostzaan werd gevonden en gefotografeerd door een toen 13-jarige jongen. Het ijs ging te zeer achteruit. Vrijdag keert het inmiddels geprepareerde beestje terug op zaal, nu op kamertemperatuur.

„Het ontdooien was spannend”, zegt conservator Bram Langeveld. „We hadden geen idee in wat voor staat het ijsvogellijkje zou verkeren.” De opluchting was groot: „De ijsvogel was nauwelijks aangetast en zeker niet rot. Het prepareren ging vrij eenvoudig”, aldus preparateur Erwin Kompanje.

Samen met de oorspronkelijke foto van het dier in het ijs wordt het vogeltje tentoongesteld op de expositie Dode Dieren met een Verhaal.