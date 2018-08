Museum Oud-Amelisweerd sluit deuren

Museum Oud-Amelisweerd (MOA) in Bunnik gaat vrijdag dicht. Deze week werd de stichting erachter al failliet verklaard. Het museum sluit nu de deuren voor onbepaalde tijd.

De lopende expositie Flower Power zou nog tot half september duren, maar de curator stak daar vrijdag een stokje voor.

De stichting had al een hele tijd financiƫle problemen en de situatie werd er niet florissanter op toen kunstenaar Armando, recent overleden, zijn samenwerking met haar daarom beƫindigde. De inkomsten door bezoekers vielen ook tegen.

Bij het museum zijn de gemeenten Utrecht (eigenaar), Amersfoort, Bunnik en de provincie Utrecht betrokken. De wens om de goed bewaarde, 18e-eeuwse buitenplaats een publieke functie te laten behouden, leeft sterk bij de plaatselijke politiek.

Prinses Beatrix opende het MOA begin 2014. Afgetrapt werd met de tentoonstelling Armando in het woud. Het tonen van de Armando-collectie werd als een belangrijke taak gezien. Het Armandomuseum in Amersfoort was immers in 2007 in brand gevlogen.

Het MOA was behalve als kunstmuseum ook te bezoeken als oude buitenplaats en om de Chinese behangsels, gemaakt in Kanton en door de V.O.C. naar Nederland gebracht.