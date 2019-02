Museum ontdekt bruine plekken bij Monet

Het Gemeentemuseum in Den Haag opent medio oktober een tentoonstelling van werk van Claude Monet (1840-1926): Monet, de tuinen. Restaurator Ruth Hoppe is begonnen aan de restauratie van het schilderij Blauweregen, een werk uit de eigen collectie. Tijdens het verwijderen van de vernislaag komen aan één kant van het schilderij raadselachtige bruine en grijze plekken tevoorschijn.

„Waarschijnlijk zijn dit oude beschadigingen die zijn weggewerkt”, aldus het museum. De restaurator zal deze plekken komende tijd samen met internationale experts onderzoeken en proberen te verwijderen. De hele opknapbeurt en het onderzoek kunnen natuurlijk niet voor niets. Het museum begint dinsdag met de inzameling Maak Monet Mooier! „Hoe bijzonder is het om straks voor dit topstuk te staan, wetende dat je eraan hebt bijgedragen dat generaties na jou er nog van kunnen blijven genieten”, werft de kunsttempel.

Monet schilderde het expressieve Blauweregen toen hij rond de tachtig was in zijn tuinen in het Franse Giverny. Hoppe verwijdert de vernislaag om het werk op te frissen en het terug te brengen in originele staat. Monet verniste zijn late werk namelijk zelf niet.

Het museum, dat tegen die tijd de nieuwe naam Kunstmuseum Den Haag zal voeren, toont dit najaar circa veertig Monets.