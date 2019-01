Museum: koppen bij elkaar over naakt in kunst

Museum Jan Cunen in Oss wil in overleg met enkele andere musea over het omgaan met naakt in de kunst. In aanloop naar de expositie Naakt of bloot? werd ook dit museum volgens een woordvoerder geconfronteerd met blokkering van tentoonstellingsfoto’s op sociale media. Drie beelden werden volgens een zegsman inmiddels geweigerd, waaronder een foto van borsten met de handen erover gevouwen.

Met Naakt of bloot? wil het museum vanaf 3 februari „de schoonheid van het naakte lichaam vieren”, maar ook ingaan op de actuele maatschappelijke discussie die is ontstaan over naakt. Er is immers een „rare verhouding” ontstaan tussen „een soort nieuwe preutsheid” en de „overvloed die we bijvoorbeeld op tv” zien, stelt het museum in Oss vast.