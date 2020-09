Museum koopt schilderij van dood meisje door Nicolaes Maes

Tot Zover, het Amsterdamse museum „over leven en dood”, heeft een portret gekocht van een overleden kind, dat circa 1671 is gemaakt door de Hollandse meester Nicolaes Maes. Het toont het dode meisje rechtop zittend, met een mooie jurk aan en bloemenkrans op het hoofd.

Haar ogen zijn half gesloten. „Dat het kindje overleden is blijkt uit de bloemenkrans op het hoofd, een zogeheten ‘hoetje’, dat beschermt tegen het kwaad. Het museum was al langer op zoek naar een aansprekend schilderij van een overleden kindje, ook om een brug te maken naar vergelijkbare foto’s uit de collectie”, aldus een woordvoerder. Bij de aanschaf werd Rudi Ekkart geraadpleegd, oud-directeur van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie.

Met een tip van het Dordrechts Museum werd het Amsterdamse museum op de veiling in Zwitserland van het kunstwerk van Maes geattendeerd. „Het werk past niet in hun collectie maar ze vonden wel dat het werk terug moest naar een Nederlands museum. Het past perfect in onze collectie gedenkcultuur. Ons geluk was bovendien dat voor dergelijke portretten de markt klein is, zelfs al zijn ze gemaakt door een grote meneer als Maes. Dat maakte het betaalbaar”, aldus directeur Guus Sluiter.

Tot 15 november is het schilderij in zijn museum te zien. Daarna wordt het gerestaureerd. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het kind.