Museum Helmond is kindvriendelijkste museum van Nederland

Museum Helmond is verkozen tot het kindvriendelijkste museum van Nederland. Het Brabantse museum, waar onder andere Kasteel Helmond deel van uitmaakt, mag daardoor het komende jaar de titel Kidsproof Museum 2021 dragen.

Het museum werd uitgekozen door ruim 3500 kinderen, die als zogenoemde Museuminspecteurs de musea testten. Museum Helmond kreeg een gemiddeld rapportcijfer van 9,3. „Je kunt er dingen leren, spelletjes doen en je verkleden als ridder in dit museum waar alleen maar lieve mensen werken”, luidde het oordeel van een van de Museuminspecteurs.

„Kinderen geven ons museum aan als leukste museumuitje van het land, en daar zijn wij enorm blij mee”, reageert Museum Helmond. „Dank jullie wel!”

In totaal kregen 52 musea, verspreid over het hele land, een cijfer 8 of hoger en zijn ook ‘kidsproof’ bevonden. De verkiezing is een initiatief van de Museumvereniging, die museumbezoek door kinderen hiermee wil promoten.

Musea zijn momenteel nog dicht vanwege het coronavirus, maar mogen deze week weer open. Woensdag lopen de extra strenge maatregelen af, die het kabinet twee weken geleden instelde.