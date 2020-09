Museum haakt in op verkiezingen VS

Kunsthal KAdE in Amersfoort haakt vanaf zaterdag met een tentoonstelling in op de Amerikaanse verkiezingen op 3 november. Veertig Amerikaanse kunstenaars laten op This Is America | Art USA Today actuele schilderijen, foto’s, muurschilderingen, documentatie en installaties zien. Ze gaan over onder meer over identiteit, stedelijke leefcultuur, klimaat en Donald Trump.

Andres Serrano bijvoorbeeld bouwde een installatie met parafernalia die slaan op de huidige president. „Een jaar lang kocht hij onder meer op eBay allerhande spullen waarop Trumps naam, gezicht of handtekening staat. In de ogen van Serrano is dit de essentie van Trump, die zichzelf als ‘merk’ in de markt zet. Hij verzamelde honderden foto’s, petjes, mokken en gesigneerde tijdschriftcovers, maar ook spullen uit zijn casino’s, van zijn universiteit en de Trump Steak”, aldus KAdE. Centraal staat een ronddraaiende sculptuur met het woord ‘Ego’.

Een ander onderdeel komt van Hank Willis Thomas en Eric Gottesman. Ze organiseren bijeenkomsten over meningsuiting, religies, angst en armoede. Voor eerdere verkiezingen bedachten ze het zogenoemde 50 State Initiative. Kunstenaars ontwierpen zo’n 200 billboards, die verspreid over de vijftig staten in de VS werden neergezet. Daarvan is een selectie te zien op kleiner formaat.

Hank Willis Thomas toont ook een gecrashte versie van de General Lee, de oranje auto Dodge Charger uit de serie Dukes of Hazard, die in de jaren zeventig werd uitgezonden, met daarop de Confederatievlag. Dread Scott herinnert aan een slavenopstand in 1811, toen een groep tot slaaf gemaakten vanuit plantages bij New Orleans op weg gingen om een eigen staat te stichten.