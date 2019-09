Museum doet term Gouden Eeuw in de ban

Het Amsterdam Museum gebruikt de term Gouden Eeuw niet meer omdat die de lading niet dekt. De komende tijd verandert het museum bijvoorbeeld de titel van de permanente tentoonstelling die het verzorgt in de Hermitage. Hollanders van de Gouden Eeuw wordt dan Groepsportretten van de zeventiende eeuw.

Volgens Tom van der Molen, conservator van het museum, is de term Gouden Eeuw gekoppeld aan nationale trots en worden „de vele negatieve kanten van de zeventiende eeuw als armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel” genegeerd.

Het Amsterdam Museum geeft aan dat het een plek wil zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen. „Daarom geeft het Amsterdam Museum ruimte aan mensen en verhalen die nog niet of onvoldoende gehoord worden.” Op 29 september is er een symposium over welke verhalen er over de zeventiende eeuw - de tijd dat Nederland economisch en militair een wereldmacht was en internationaal meetelde in de handel - zouden moeten worden verteld, door wie en hoe.