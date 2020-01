Museum De Lakenhal vult collectie aan met schilderij Gerrit Dou

Museum De Lakenhal in Leiden heeft een schilderij van Gerrit Dou aan de collectie toegevoegd. Het gaat om ‘De schilder in zijn werkplaats’, dat rond 1632 is gemaakt.

Gerrit Dou was de eerste leerling van Rembrandt. In het schilderij zijn invloeden van zijn leermeester te zien, maar ook het eigen talent van Dou komt naar voren, aldus De Lakenhal. Volgens het museum is ‘De schilder in zijn werkplaats’ mogelijk zijn eerste solo-werk. Dou wordt ook wel de grondlegger van de Leidse fijnschilderkunst genoemd.

Het schilderij hangt in de tentoonstelling ‘Jonge Rembrandt - Rising Star’, die nog tot en met 9 februari te zien is. Eind februari wordt het schilderij uitgeleend aan het Ashmolean Museum in Oxford (Engeland), waarna het weer terugkomt in de vaste collectie van De Lakenhal.

De aankoop is tot stand gekomen door schenkingen en steun van de Vereniging Rembrandt en de Vereniging van Belangstellenden in Museum De Lakenhal.