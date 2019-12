Museum Catharijneconvent: succesvolste jaar ooit

Museum Catharijneconvent heeft in 2019 het „succesvolste jaar ooit” beleefd, aldus de directie donderdag. Het Utrechtse museum verwacht het jaar af te sluiten met een recordaantal van 160.000 bezoekers. Het museum won ook drie prijzen.

Een grote publiekstrekker was de expositie Bij ons in de Biblebelt, die in de zomermaanden in het Catharijneconvent te zien was. Daar kwamen zo’n 70.000 mensen op af. De Biblebelt strekt zich uit in een strook van Zeeland tot de Kop van Overijssel. In het gebied wonen strenggelovige protestanten. De tentoonstelling bood voor het eerst een inkijkje in hun dagelijkse reilen en zeilen.

Het museum won in 2019 de Museumeducatieprijs van de Museumvereniging en het ministerie van Cultuur. Daarnaast werd medewerkster Boukje Schaap uitgeroepen tot Museum Talent 2019. Voor marketingsucces kreeg het museum de Centercom Subsidiefondsprijs.

Catharijneconvent verwacht in 2020 opnieuw veel belangstelling voor een expositie over wonderen, die eind februari opengaat. In het najaar volgt een tentoonstelling over de bizarre voorstelling van het menselijk lichaam in de middeleeuwen.