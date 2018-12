Museum Arnhem vol hoop het nieuwe jaar in

De gemeente Arnhem maakt definitief 7,5 miljoen extra vrij voor de verbouwing van Museum Arnhem volgens de oorspronkelijke plannen van Benthem Crouwel Architects. De grootscheepse renovatie laat al een jaar op zich wachten, doordat er geen aannemer was die de klus op zich wilde nemen voor het eerder beschikbare bedrag. In totaal is nu een kleine 23 miljoen beschikbaar, inclusief 500.000 euro van de provincie.

Ook kwam intussen nog een een discussie op gang over een andere plek voor de kunsttempel, maar die is nu ook van de baan. Museum Arnhem blijft op de plek waar het altijd was: aan de Utrechtseweg, die van Arnhem naar Oosterbeek leidt. Het uitzicht vanuit het museum, een herensociëteit uit 1873, op de Rijn is beroemd.

Museum Arnhem zou aanvankelijk twee jaar gesloten blijven voor de vernieuwing, maar is nu al een jaar dicht zonder dat er iets is gebeurd. Directeur Saskia Bak is blij met de beslissing van de gemeente: „Nu kunnen we aan de slag om te zorgen dat het museum zo snel mogelijk weer de deuren kan openen.”