Museum Arnhem schuift nieuwe vleugel over stuwwal

Museum Arnhem krijgt een nieuwe vleugel, die boven de stuwwal langs de Rijn in de Gelderse hoofdstad komt te hangen. De vleugel van ruim 11 meter lengte wordt op 4 december via een schuifbaan boven de steile helling gehangen. De aannemer gebruikt voor de bijzondere operatie een techniek die bekend is uit de bruggenbouw, maar die nooit eerder is toegepast bij de bouw van panden, aldus het museum maandag.

Museum Arnhem, een van de toonaangevende musea voor moderne kunst in Nederland, is al geruime tijd gesloten vanwege de renovatie. De complete verbouwing moet begin 2022 klaar zijn. In het nieuwe museum is meer aandacht voor de bijzondere plek van het gebouw, bovenop de wal die de overgang vormt tussen de Rijnoever en de Veluwse heuvels. Directeur Saskia Bak noemt de nieuwe vleugel „een echte cliffhanger.”

Volgens het museum zou een hangende vleugel gewoonlijk gebouwd worden vanaf een grote steigerconstructie. Maar de kwetsbare en steile stuwwal kan dat gewicht niet torsen. Daarom is voor de aanpak uit de bruggenbouw gekozen. Als de vleugel op 4 december op zijn plaats zit, wordt er vanaf de straat verder aan gebouwd. Als de bouw van de hele vleugel klaar is, wordt het gevaarte nog eens verder naar voren geschoven, zodat de nieuwbouw uiteindelijk ruim 15 meter uitsteekt.

Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus wil het museum niet dat mensen komen kijken naar de operatie. Het zicht op de bouw wordt op 4 december afgeschermd. Museum Arnhem verzorgt op die dag rechtstreekse beelden, die via de website van het museum te volgen zijn.