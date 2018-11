Museum Arnhem neemt toevlucht in kerk

Het wegens voorgenomen renovatie gesloten Museum Arnhem gaat in het voorjaar tijdelijk actuele kunst, design en mode presenteren in de Walburgiskerk in het centrum van de Gelderse hoofdstad.

„De Walburgiskerk is uitermate geschikt als presentatieplek omdat het ruimtelijk, groot en licht is”, zegt directeur Saskia Bak. Een projectontwikkelaar wil van de kerk een cultuurhistorische trekpleister maken en er eveneens appartementen en kantoren realiseren. Maar nu verhuurt hij de ruimte voor twee jaar aan het museum. „We geven de Walburgiskerk geen museale functie. Op het gebied van klimaatbeheersing en veiligheid voldoet het gebouw namelijk niet”, aldus Bak. Het is daarom lang niet geschikt voor alles uit haar collectie.

Museum Arnhem is al een jaar dicht. De verbouwing kwam begin dit jaar op de lange baan toen geen aannemer werd gevonden die de klus voor het beschikbare geld wilde klaren. De Arnhemse gemeenteraad beslist binnenkort wat de beste optie is voor het museum.

Het beroemde bureau Benthem Crouwel Architecten ontwierp de uitbreiding en veranderingen van het museum.