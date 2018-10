Museum Arnhem kan in 2021 weer open

Museum Arnhem kan in 2021 de deuren weer openen, als de Arnhemse gemeenteraad bereid is om 7,5 miljoen euro extra uit te trekken voor een ingrijpende renovatie, schrijft wethouder Hans de Vroome aan de raad.

Het toonaangevende museum voor moderne kunst is sinds november 2017 gesloten vanwege de verbouwing, maar die operatie kwam begin dit jaar stil te liggen toen bleek dat de renovatiekosten veel te laag waren ingeschat. Voor de klus was 15 miljoen euro gereserveerd. Niemand wilde voor dat bedrag aan de slag omdat er op dit moment meer dan genoeg ander werk is in de bouw.

Het college heeft tal van locaties voor het museum de stad laten uitzoeken. Die blijken allemaal duurder uit te vallen dan renovatie, aldus De Vroome. Bovendien vervallen dan waarschijnlijk al toegezegde subsidies van de provincie Gelderland en cultuurfondsen.

Het is waarschijnlijk dat de raad akkoord gaat met het gevraagde extra geld, want het college (GroenLinks, VVD, PvdA en D66) heeft er een meerderheid.