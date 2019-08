Museum Arnhem kan eindelijk verbouwen

De verbouwing van Museum Arnhem kan eindelijk beginnen. Rots Bouw BV uit Aalten gaat het bouwproject definitief uitvoeren, meldt de kunstinstelling op de eigen site. De gunning is rond.

Het museum zit al sinds november 2017 dicht in in afwachting van de operatie naar een ontwerp van Benthem Crouwel Architects, dat onder meer voorziet in een nieuwe vleugel. Aanvankelijk was er geen aannemer te vinden die eraan wou beginnen voor het toen beschikbare budget.

De gemeente Arnhem maakte eind vorig jaar 7,5 miljoen extra vrij voor de verbouwing. In totaal is nu een kleine 23 miljoen beschikbaar, inclusief 500.000 euro van de provincie.

Intussen ontstond ook nog een discussie over een andere plek voor de kunsttempel, maar die blijft op de plek waar hij altijd was: aan de Utrechtseweg, die van Arnhem naar Oosterbeek leidt. Het uitzicht vanuit het museum, een herensociëteit uit 1873, op de Rijn is beroemd.

Saskia Bak, directeur van Museum Arnhem is „ongelofelijk blij” met de definitieve gunning aan genoemde aannemer, zegt ze op de site: ‘De gunning zorgt voor een stip op de horizon.” Het vernieuwde Museum Arnhem zal volgens de bijgestelde verwachting begin 2022 zijn deuren heropenen. De kunst van het museum wordt intussen zoveel mogelijk elders getoond.

Ook verwierf Museum Arnhem recent een video-installatie, Unending Lightning van de Spaanse Cristina Lucas, die laat zien wat luchtaanvallen in de hele wereld sinds 1912 teweegbrachten en -brengen en die ook actueel wordt gehouden. Het kunstwerk wordt in het najaar van 2019 getoond in de Eusebiuskerk in Arnhem, die in de oorlog ook werd verwoest. In september is het 75 jaar geleden dat de beruchte Slag om Arnhem plaatshad.