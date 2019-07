Museum Arnhem kan eindelijk gaan bouwen

Er is eindelijk een aannemer gevonden die Museum Arnhem wil restaureren en van een nieuwe vleugel wil voorzien. Het museum voor moderne kunst is vanwege de bouwplannen al ruim anderhalf jaar gesloten, maar tot nu toe slaagde de gemeente er niet in om voor de beoogde aanneemsom een bouwer te vinden.

In eerste instantie was 15 miljoen euro uitgetrokken voor de klus. Omdat er heel veel werk is in de bouw, was er geen enkele aannemer die voor dat bedrag aan de slag wilde gaan. Eind vorig jaar trok de raad daarom een extra bedrag uit, zodat er nu 23 miljoen euro beschikbaar is.

Museumdirecteur Saskia Bak is opgelucht: „Het is heel spannend geweest. We zijn heel blij dat we nu verder kunnen.” Museum Arnhem heeft nu een kleine expositieruimte in de Arnhemse Eusebiuskerk.

Als er geen bezwaren worden ingediend tegen de maandag uitgekozen aannemer uit Aalten, gaat de bouw dit jaar van start. De gemeente hoopt dat het vernieuwde museum eind 2021 klaar is.