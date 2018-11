Museum Arnhem digitaliseert hele collectie

Museum Arnhem, gesloten in afwachting van een renovatie, gaat zijn collectie van circa 25.000 objecten digitaal toegankelijk maken. Dat is niet alleen leuk voor het publiek, maar ook gemakkelijk voor tentoonstellingsmakers. Het doorlopen en registreren van de hele verzameling gaat twee jaar duren.

„Terwijl de kunstwerken letterlijk van de plank worden gehaald, wordt ontbrekende informatie zoals gegevens over materiaal, afmetingen, conditie en beschrijving van het kunstwerk digitaal verwerkt. Ook maakt het team een goede identificatiefoto, die ervoor zorgt dat objecten sneller herkenbaar zijn”, aldus een woordvoerster. „Tevens is de registratie nodig om de collectie in de toekomst goed te kunnen verhuizen.”

De verbouwing van Museum Arnhem kwam begin dit jaar op de lange baan toen geen aannemer werd gevonden die de klus voor het beschikbare geld wilde klaren. De Arnhemse gemeenteraad beslist binnenkort wat de beste optie is voor het museum.

Het beroemde bureau Benthem Crouwel Architecten ontwierp de uitbreiding en veranderingen van het museum.