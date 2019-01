„Museum Anton Pieck verdient eigen gezicht”

Het Anton Pieck Museum in Hattem gaat professionaliseren. Drijvende kracht achter de facelift van de trekpleister van het Gelderse Hanzestadje in museumland is Hans van der Hoeven (70), voorzitter van de stichting die het museum exploiteert.

Het Anton Pieck Museum is sinds 1984 gevestigd in een monumentaal pand in het schilderachtige centrum van Hattem, dat veel weg heeft van een stadsgezicht van Anton Pieck (1895-1987). De meester woonde er nooit. Het museum deelt de entree met het Voerman Museum, waar werk van de IJsselschilder hangt.

Wat gaat er gebeuren?

„We willen ons museum een eigen identiteit geven: los van het Voerman Museum, met een eigen entree. Ook willen we de inrichting veranderen. Meer zoals Anton Pieck het zou willen, met pittoreske wanden, een nieuw verlichtingsplan en een nieuwe huisstijl.

We denken in totaal drie jaar bezig te zijn. Deze maand starten we met de bouw van een eigen entree aan de Noordwal met een glazen vestibule en een nieuwe balie, horeca en een winkel. Ook wordt het museum beter toegankelijk voor rolstoelers.”

Waarom is dit nodig?

„Het werk van Anton Pieck is nationaal cultureel erfgoed. Maar dit museum is uit de tijd. We willen een eigen gezicht, met behoud van het pittoreske dat we van Pieck kennen. Ook willen we een betere link leggen met de Efteling, het attractiepark dat z’n bestaan min of meer aan Anton Pieck te danken heeft. Hij ontwierp het sprookjespark. Daarvan is in het museum nu niets te zien. Dat moet veranderen.”

Dit is een vrijwilligersorganisatie. Blijft dat zo?

„Er zijn dertig vrijwilligers en die blijven ook. Maar we zijn ook van plan in januari een directeur voor twintig uur aan te trekken. Conservator Anneke Nitrauw, die al jaren dit werk doet, wordt opgevolgd door Francine Oonk, een achterkleindochter van Anton Pieck.”

Het wordt toch niet zo’n gelikt commercieel museum?

„Zeker niet, de kneuterigheid blijft, maar wel met een eigen gezicht. We willen verrassen, verwonderen en ervoor zorgen dat mensen zich het museum herinneren en er terugkomen.”

Wie betaalt dit allemaal?

„We denken alles bij elkaar een half miljoen euro nodig te hebben. Momenteel krijgt het museum van niemand geld, ook niet van de gemeente, terwijl het jaarlijks 16.000 bezoekers trekt.

Het Anton Pieck Museum zet Hattem op de kaart. We hopen op een bijdrage van de gemeente en schrijven fondsen aan. Ook maken we een bidboek met alle plannen waarmee we de boer op gaan. Het museumbestuur mikt op 20.000 bezoekers en wil doorgroeien naar 30.000.”

Tips over opmerkelijk plaatselijk nieuws: schijnwerpers@rd.nl.