Musea sluiten met 40 stukken aan op canon

De Canon van Nederland, vijftig ‘vensters’ die onze geschiedenis markeren, is inmiddels te zien in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, maar andere musea gaan er in eigen huis op inspelen. Dat spraken ze dinsdag in Delft definitief af.

Ze zetten voor de canon typerende topstukken uit de eigen collectie in de schijnwerpers en geven er extra informatie bij: het gaat vooralsnog om veertig topstukken in negen musea die verhalen verbeelden uit achttien vensters. Andere instellingen werken op andere wijze mee.

Deelnemers die het initiatief van het Openluchtmuseum steunen zijn het Amsterdam Museum, het Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, het Nationaal Militair Museum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Rijksmuseum van Oudheden, het Tropenmuseum en Het Scheepvaartmuseum.

Het Rijksmuseum van Oudheden belicht bijvoorbeeld een Romeinse ruiterhelm, het Catharijneconvent onder meer een Statenbijbel, het Scheepvaartmuseum een historisch model van een VOC-schip en het Militair Museum een patrouillevoertuig van de Nederlandse Special Forces in Afghanistan.

Het ‘Canonnetwerk’ moet uitgroeien tot tientallen musea.