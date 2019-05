Musea moeten schilderijen afstaan aan erven

Het schilderij Elegant gezelschap in een Hollandse renaissancezaal van Dirck Franchoisz Hals en Dirck van Delen en het schilderij Pronkstilleven van Jan Davidsz. de Heem moeten terug naar de erven van de oorspronkelijke eigenaar, Jacob Lierens. Dat adviseert de Restitutiecommissie aan cultuurminister Ingrid van Engelshoven. Zij neemt volgens de site van de commissie de aanbeveling over.

De doeken zijn in bruikleen bij respectievelijk het Frans Hals Museum in Haarlem en het Centraal Museum in Utrecht.

De Restitutiecommissie heeft geconcludeerd dat beide schilderijen eigendom waren van Jacob Lierens en door hem ter veiling zijn aangeboden in oktober 1941. "De verkoop van kunstwerken door een joodse particulier ten tijde van de Duitse bezetting wordt beschouwd als een gedwongen verkoop, tenzij nadrukkelijk anders blijkt. Van dit laatste is aan de commissie in deze zaak niet gebleken", stelt de commissie, die verder keek naar ‘redelijkheid en billijkheid’ in de kwestie.

De Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog adviseert over claims op tijdens de naziperiode verloren cultuurgoederen.