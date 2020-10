Musea maken boek vol feestfoto’s van Van der Elsken alsnog

Het Rijksmuseum en Nederlands Fotomuseum hebben in de nalatenschap van fotograaf Ed van der Elsken (1925 -1990) een ontwerp gevonden voor een fotoboek dat hij nooit heeft uitgegeven. Ze geven het nu postuum uit, onder de titel ‘feest’, zoals Van der Elsken zelf al van plan lijkt te zijn geweest.

Het boek omvat foto’s van feestelijke gebeurtenissen, zoals van het concert van Louis Armstrong in Amsterdam in 1959, de verjaardag van Hugo Claus in hetzelfde jaar en het staatsbezoek van koningin Elizabeth II een jaar eerder.

Waarom het boek niet eerder is uitgegeven, is niet duidelijk, aldus het Rijks. „Juist zijn fotoboeken hebben Ed van der Elsken internationale bekendheid gegeven. Dat maakt de ontdekking van ‘feest’ extra bijzonder. ‘feest’ geeft een tijdsbeeld van de jaren ‘50 en begin jaren ‘60. Je ziet uitersten, van kermis tot staatsbezoek, van glimlach tot traan. Je ziet verbinding en ontlading en bovenal wat mensen samenbrengt”, aldus directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum.

De vroegste opnamen zijn van circa 1950, kort nadat Van der Elsken zijn carrière begon; de laatste opnamen stammen uit 1960. Anneke Hilhorst, de weduwe van Ed van der Elsken, droeg eind 2019 de nalatenschap van haar man over aan genoemde musea. Conservatoren begonnen een onderzoek naar de uit meer dan 11.000 werken bestaande collectie.

Het boekontwerp maakt ook een onderdeel uit van de tentoonstelling Ed van der Elsken: Crazy World, die op 30 oktober opent in het Rijksmuseum.