Multifunctioneel centrum om brand ontruimd

De hulpdiensten hebben maandagmiddag een multifunctioneel centrum in Oirsbeek ontruimd. Dat gebeurde nadat er een grote brand was uitgebroken. In het centrum bevinden zich onder meer zalen en een school.

De leerlingen van de school die geëvacueerd waren, konden terugkeren toen de brand na ongeveer een uur bestreden was.

Er kwam veel rook vrij. De brandweer riep inwoners van het dorp op ramen en deuren gesloten te houden en de ventilatie uit te zetten. Er zijn geen gewonden. Over de oorzaak is nog niets bekend.