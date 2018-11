Muermans wil vrijspraak in nasleep Klimopzaak

De Roermondse projectontwikkelaar Harry Muermans (71) heeft maandagochtend uitgehaald naar het Openbaar Ministerie (OM). Hij deed dat tijdens de rechtszaak tegen hem wegens valsheid in geschrifte en witwassen bij een Amsterdams bouwproject.

Muermans zei het „ridicuul” te vinden terecht te staan voor zaken die vijftien jaar geleden gebeurd zijn en vroeg om vrijspraak. „Het OM heeft met veel mensen een schikking getroffen. Ik snap niet dat ik hier nog zit.”

De zaak gaat over Muermans’ aandeel bij de bouw van een groot complex in de Zuidas in Amsterdam, zo’n vijftien jaar geleden. In deze zaak, die bekendstaat als de Klimopzaak, is inmiddels een aantal verdachten veroordeeld wegens het op grote schaal benadelen van het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds.

Justitie wil Muermans voor 1,3 miljoen ‘plukken’ voor zijn aandeel in de Klimopzaak. Muermans is de laatste die nog terechtstaat in deze zaak. „Belachelijk”, vindt hij zelf. De rechtbank trekt voor de zaak de hele week uit.