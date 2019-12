MSC Zoe verloor containers op twee plekken

Het containerschip MSC Zoe is tot twee keer toe een lading containers kwijtgeraakt. Het ging eerst mis op de avond van 1 januari, toen het schip ter hoogte van Terschelling en Ameland voer. Na dat incident voer het schip verder, maar een paar uur later ging het weer mis bij het Duitse Waddeneiland Borkum. In totaal verloor de MSC Zoe 297 containers in Nederlandse wateren en 45 in Duitse wateren.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Duitse evenknie, de BSU, hebben donderdag een tussentijds verslag over het containerongeluk gepubliceerd. De inhoud van de containers spoelde onder meer aan op de Waddeneilanden. Het opruimen van de containers en de inhoud is nog steeds niet klaar.

De onderzoekers weten nog niet waardoor het containerongeluk gebeurde. Ze kijken onder maar naar de golven en de weersomstandigheden. De uitkomsten worden waarschijnlijk komend voorjaar bekendgemaakt.

Het vrachtschip was met 8062 containers onderweg van het Portugese Sines naar het Duitse Bremerhaven toen het misging.