Ms Rotterdam voor het laatst in de Maasstad

De Rotterdam, officieus vlaggenschip van de Holland America Line, is maandag voor het laatst te zien in de stad waarvan ze de naam draagt. Na deze dag en een daaropvolgende opknapbeurt gaat de boot over naar een nieuwe eigenaar.

Belangstellenden kunnen afscheid nemen vanaf de Wilhelminakade (Cruise Port Rotterdam), als ze maar wel afstand houden, aldus Holland America Line. De Rotterdam wordt bij de terminal verwacht tussen 8.00 en 09.00 uur.

„Rotterdam is bijzonder voor de stad Rotterdam gezien de oprichting van Holland America Line in deze stad”, aldus Nico Bleichrodt, vicepresident International Sales van de rederij. „Het is een gedenkwaardig moment om het schip nog een laatste keer in Rotterdam te hebben, als eerbetoon aan de stad Rotterdam, haar inwoners en onze trouwe gasten.”

Het eerste schip van de Holland America Line werd al Rotterdam gedoopt. Het zette op 15 oktober 1872 koers naar New York. In 1997 was er inmiddels sprake van de zesde en huidige Rotterdam. Medio juli werd bekend dat de boot was verkocht aan Fred Olsen Lines en een andere naam zal krijgen. De nieuwe moderne Rijndam wordt omgedoopt in Rotterdam, inmiddels nummer zeven. Het is namelijk traditie om een Rotterdam in de vloot te hebben.

Ook de Amsterdam is van de hand gedaan en deze boot kan worden uitgezwaaid op maandag 17 augustus. In juli maakte cruisemaatschappij Holland America Line bekend in totaal vier schepen te verkopen, ook de Maasdam en de Veendam. Veel van de cruisereizen die met de vier schepen al gepland stonden, gaan door het coronavirus niet meer door, maar het bedrijf wil zijn vloot tegelijk ook vernieuwen.