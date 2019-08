MS-medicijn Fampyra terug in basispakket

Het geneesmiddel Fampyra komt vanaf volgende maand terug in het basispakket.

Er is volgens minister Bruins (Medische Zorg) voldoende onderzoek gedaan naar het medicijn dat bedoeld is voor MS-patiënten om de effectiviteit ervan te kunnen beoordelen. Dat liet hij de Tweede Kamer woensdag weten.

In 2013 omschreef het Zorginstituut, dat het ministerie adviseert over de opname van geneesmiddelen in het basispakket, Fampyra als een veelbelovend middel. De meerwaarde ervan was volgens de toezichthouder destijds echter nog onduidelijk. Toenmalig minister Schippers besloot daarop het medicijn voorwaardelijk tot het pakket toe te laten. Eind 2015 werd de termijn daarvoor nog een keer verlengd.

In maart 2018 was er volgens het adviesorgaan genoeg bewijs voor de slotsom dat Fampyra niet bewezen effectiever was dan diverse vormen van ondersteunende zorg. De inmiddels aangetreden Bruins haalde het middel daarop uit het pakket, maar zocht samen met geneesmiddelenfabrikant Biogen, de beroepsvereniging van neurologen en patiënten, wel naar mogelijkheden voor nóg een derde effectiviteitsonderzoek. Doel daarvan was de specifieke groep MS-patiënten die volgens specialisten wel degelijk baat had bij het middel zo duidelijk mogelijk in beeld te laten komen.

Op grond van dat onderzoek besloot Bruins woensdag dat Fampyra voor MS-patiënten die ouder dan 18 zijn en ernstige loopbeperkingen hebben uit de basisverzekering kan worden vergoed. Voor de vergoeding is echter wel vereist dat hun loopvermogen twee weken na aanvang van de behandeling met 20 procent moet zijn verbeterd. Die controle wordt bovendien jaarlijks herhaald.

Fampyra is naar schatting uiteindelijk bij 2.100 van de 17.000 MS-patiënten effectief.