„Mount Everest is een bucketlistberg”

De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) kijkt met lede ogen naar het massatoerisme op de Mount Everest. Afgelopen week kwamen daar zeven mensen om het leven, vooral omdat het veel te druk is op de hoogste berg ter wereld. "Het is een bucketlistberg", typeert NKBV-directeur Robin Baks.

"Klimtechnisch is de Mount Everest niet moeilijk. Je kunt naar boven wandelen, al zijn de omstandigheden wel extreem door de grote hoogte." Het gevolg is dat ook mensen zonder wezenlijke klimervaring de kans grijpen om de berg te bedwingen. "Als je er 40 tot 60.000 dollar voor over hebt, staan de tentjes al klaar en ligt het touw er al. In de hogere gebieden worden de tenten tegenwoordig zelfs verwarmd, omschrijft Baks.

Het klimseizoen duurt maar twee maanden, in de periode voor de moesson. "De meteorologische voorspellingen zijn tegenwoordig heel nauwkeurig, waardoor precies kan worden vastgesteld wat het beste moment is om naar boven te gaan. Maar het gevolg is dat iedereen daardoor tegelijk gaat en dat je met tweehonderd mensen uren in de rij staat voor een topfoto."

Tot in de jaren negentig mocht slechts één ploeg tegelijk naar boven, nu is dat ongelimiteerd. Nepal verstrekte dit jaar 378 klimvergunningen. Baks: "In de file staan op 8800 meter en het leven laten voor een foto, het is idioterie."

