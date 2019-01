Motorverbod Lekdijk blijft gehandhaafd

Een deel van de Lekdijk bij Lopik blijft vanaf 1 maart tot en met 31 oktober in de weekenden verboden terrein voor motorrijders. Dat heeft de rechtbank in Utrecht maandag bepaald. Verzamelde motorrijders hadden bij de bestuursrechter bezwaar aangetekend tegen het verkeersbesluit van de gemeente Lopik, waarin het verbod was neergelegd. Zij vonden het besluit slecht voorbereid en niet goed gemotiveerd.

Volgens de gemeente is de verkeerssituatie op de dijk onveilig geworden, door steeds meer wandelaars, fietsers en motoren. De vele motoren die in de weekenden over de dijk rijden veroorzaken overlast voor omwonenden. De gemeente besloot in februari de motoren te weren in de lente- en zomerweekenden.

Terecht, vindt de rechtbank. Niet alleen moet overlast worden voorkomen, ook het karakter van de Lekdijk moet behouden blijven. De dijk heeft in het weekend een recreatieve functie, aldus de rechtbank, met de nadruk op fietsers. Uit een pilot in 2017 is gebleken dat een motorrijverbod in de weekenden de overlast terugdrong.