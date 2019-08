Een 28-jarige motorrijdster uit Oosterhout is in de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis overleden aan de verwondingen die zij had opgelopen door een ongeval. De vrouw was donderdagavond door onbekende oorzaak tegen de wand van een tunnel onder de Keizersveerbrug in Hank (Noord-Brabant) gereden.

De politie meldt dat er geen andere verkeersdeelnemers bij het ongeval waren betrokken.