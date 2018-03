Motorrijders weer welkom op dijken Lingewaard

Motorrijders mogen op zaterdagen, zondagen en op feestdagen weer rijden op de dijken in de gemeente Lingewaard. De rechtbank in Arnhem heeft een besluit van de gemeente herroepen om dit te verbieden.

Eind september 2016 besloot het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard tot sluiting van de dijken op zaterdag, zondag en feestdagen voor motorrijders, vanwege de verkeersveiligheid en overlast die omwonenden zouden ondervinden. De Koninklijke Nederlandse Motorrijdersvereniging en de Motorrijders Actie Groep waren het er niet mee eens en stapten naar de rechter.

Volgens de rechter is geen onderzoek gedaan waaruit blijkt of er echt problemen zijn en of die kunnen worden verholpen met het verbod. Uit onderzoek dat wel is verricht, blijkt juist geen basis om specifiek motorrijders van de dijken te weren. Het besluit lijkt vooral te zijn gebaseerd op de mening van gemeenteraadsleden en dat is volgens de rechtbank geen goede basis. Wachten op aanvullend onderzoek, wat veel tijd kost, ziet de rechter niet zitten. Daarom is nu een streep door het besluit gehaald.