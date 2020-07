Motorrijder zwaar gewond na vlucht voor politie

Een motorrijder is in Vlissingen zwaar gewond geraakt nadat hij een stopteken van de politie had genegeerd en er met hoge snelheid vandoor was gegaan. De 48-jarige inwoner van Vlissingen werd bij een routinecontrole staande gehouden, maar weigerde te stoppen.

Agenten zetten de achtervolging in, maar konden de motor niet bijhouden. De man reed verschillende keren door rood licht. Toen de agenten op de Koudekerkseweg aankwamen, zagen ze een grote ravage. De motorrijder lag zwaargewond op de grond en de motor bleek zwaar beschadigd. De agenten verleenden eerste hulp in afwachting van een ambulance en een traumahelikopter. De motorrijder is met spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.