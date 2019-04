Motorrijder scheurt met 2 kinderen achterop

Agenten hebben in Rotterdam een motorrijder aan de kant gezet die met twee kinderen achterop met 115 kilometer per uur over de weg scheurde. De man werd zondag met zijn driewielmotor op de Bosdreef betrapt. Op die weg mag maximaal 70 worden gereden, aldus de politie maandag.

Op een motor mag bovendien maar één persoon achterop zitten. De man had zijn beide kinderen van 13 en 9 jaar op die plek laten plaats nemen. Zij droegen evenals hun 42-jarige vader een joggingpak in plaats beschermende kleding. Het meisje had bovendien een niet-goedgekeurde helm op die haar veel te groot was. „Echt levensgevaarlijk,” aldus de politie.

De vader reageerde vol onbegrip toen de agenten hem aanspraken; hij vond het allemaal maar onzin. De man kreeg bekeuringen voor te hard rijden en het rijden met te veel personen op de motor. Omdat hij zijn rijbewijs niet kon laten zien, kreeg hij er nog een prent bij.