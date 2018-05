Een motorrijder heeft in Middelburg een agent aangereden. Volgens de politie deed hij dat met opzet. De motorrijder reed in het centrum van de Zeeuwse hoofdstad in een straat waar dat niet is toegestaan. Toen agenten hem een stopteken gaven, reed hij volgens de politie „vol gas” op een van hen in.

De agent raakte lichtgewond. Hij heeft aangifte gedaan tegen de motorrijder, die ervandoor is gegaan. De politie gaat ervan uit dat hij te zien zal zijn op beelden van bewakingscamera’s.