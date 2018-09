Een motorrijder van de politie is zaterdagmiddag op weg naar een spoedmelding in botsing gekomen met een auto op Soestdijkerweg in de Utrechtse plaats Den Dolder. De politieman raakte ernstig gewond en is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een traumahelikopter werd ingezet.

Naar de precieze toedracht van het ongeval loopt een onderzoek, zei een woordvoerster.