Een motorrijder is zaterdagmiddag in Leeuwarden om het leven komen door een botsing met een auto. Een vrouw die samen met een man in de auto zat is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Apolloweg met de Planetenlaan. De politie onderzoekt de toedracht en kan nog niets meedelen over de identiteit van de betrokkenen.