Een 31-jarige motorrijder uit Almere is om het leven gekomen nadat hij in de nacht van vrijdag op zaterdag op het zuidelijke gedeelte van de A10 ten val kwam. Volgens de politie was er verder niemand betrokken bij het ongeluk, dat rond 01.10 uur gebeurde.

Diverse hulpverleningsdiensten waren snel ter plaatse. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen.