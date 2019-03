Een 37-jarige bestuurder van een motorscooter is overleden na een zwaar ongeluk op het Zuideinde tussen Amsterdam-Noord en Oostzaan. Hij kwam vrijdagavond in botsing met een personenauto. De 19-jarige autobestuurder is aangehouden om te worden gehoord.

Het ongeluk gebeurde rond 20.00 uur. Over de oorzaak en toedracht is nog niets bekend. De politie heeft getuigen gehoord in de hoop de aanrijding te kunnen reconstrueren.