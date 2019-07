Een motorrijder is dinsdagavond overleden door een ongeluk op de A4 bij de afrit Sloten bij Amsterdam, meldt de politie. Hij ging door onbekende oorzaak onderuit en raakte de vangrail.

Als gevolg van het ongeval, dat rond 18.15 uur gebeurde, is de afrit Sloten afgesloten. Al vanaf de Schipholtunnel is het verkeer gestremd. Automobilisten kunnen het best omrijden via de A5 Zaanstad, aldus Rijkswaterstaat.