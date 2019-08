Een 47-jarige man uit Hoogland is maandagavond overleden aan de verwondingen die hij een dag eerder had opgelopen bij een ongeluk op de A28, ter hoogte van de afrit Soesterberg.

Volgens de politie is de man bij de afslag met zijn motor ten val gekomen en tegen een verkeersbord gebotst. Door de hulpverlening was de rijksweg A28 in de richting van Amersfoort ter hoogte van Zeist 3,5 uur afgesloten. De toedracht wordt nog onderzocht.