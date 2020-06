Op de N256 bij Kats (Zeeland) is dinsdagavond een motorrijder omgekomen door een aanrijding. Het slachtoffer botste hard met een andere weggebruiker, aldus de politie. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.

Door het ongeluk moesten andere weggebruikers uitwijken. Daardoor kwam een vrachtwagen even scheef op de weg te staan. De N256 blijft voorlopig afgesloten voor verkeer.