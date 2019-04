Een 76-jarige motorrijder uit Nederland is door een eenzijdig ongeluk in Sauerland in Duitsland om het leven gekomen. De man reed vrijdagmiddag op een lokale weg tussen Schmallenberg en Lennestadt in een groep van drie motoren. In een bocht is hij van de weg geraakt en onderuit geschoven.

De bestuurder van de motor overleed ter plekke, meldt de lokale politie.