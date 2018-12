Een motorrijder is overleden na een botsing met een auto in Hoofddorp. Het slachtoffer was op slag dood, aldus de politie. Het ongeluk gebeurde zaterdagochtend op de N205.

Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing. Ook is het onbekend hoe de automobilist er aan toe is. Een woordvoerder van de politie zegt dat daar nu onderzoek naar wordt gedaan.